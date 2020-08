Un challenge pour la lutte contre le cancer : la belle iniative du Nicola Werner Challenge

Le Nicola Werner Challenge est une sortie en vélo un peu particulière qui se déroule dans toute l’Europe, le 12 septembre. Au-delà du partage d’expérience, les cyclistes participent à la lutte contre le cancer. En s’inscrivant, chacun est invité à faire une donation au profit de l’Institut Gustave Roussy (Paris) et du centre allemand de recherche contre le cancer.

Le Nicola Werner Challenge a été créé par Moritz Werner, qui a perdu sa femme Nicola des suites d’un cancer en 2016. Ce passionné de cyclisme, à l’esprit entrepreneur et l’âme généreuse, a décidé de transformer ce drame en une force et d’honorer la volonté de son épouse : lutter contre le cancer et célébrer la vie. D’où la création du Nicola Werner Challenge, auquel lui-même participe chaque année.

Si le camp de base est à Paris, d’autres départs sont organisés ce même jour à Lyon, Basel en Suisse... Quelque 250 cyclistes sont attendus en Europe. Les cyclistes ont le choix entre trois parcours : 200 km ou 120 km sur route, 110 km en gravel. A Paris, où aura lieu le principal rassemblement, des mesures sanitaires seront mises en place pour assurer la sécurité de tous, le départ s’effectuant par vagues de petits groupes. En s’inscrivant à ce challenge, chacun est invité à faire une donation au profit de l’Institut Gustave Roussy (Paris) et du centre allemand de recherche contre le cancer. Une belle iniative à saluer et partager.

Pour s’inscrire à l’édition 2020 : https://www.nicolawernerchallenge.org/2020-ride

