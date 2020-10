Cyclisme

VIDEO - Bistrot Vélo - Sivakov : "Si je choisis la France, je risque de rater les JO"

BISTROT VELO - Invité de l'émission Bistrot Vélo ce lundi, Pavel Sivakov s'est exprimé sur son choix de courir pour l'équipe de France ou non. Et le coureur d'Ineos a clairement expliqué qu'il opterait pour la Russie en vue des JO de Tokyo l'an prochain. Sans abandonner l'idée de représenter la France plus tard. (Réalisation : F-X Rallet / Colin Bourgeat / Quentin Guichard / Hadrien Hiault).

