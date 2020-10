Cyclisme

VIDEO - Sivakov : "J'ai honte, je n'ai pas le Bac mais j'ai gagné le Tour des Flandres juniors"

BISTROT VELO - Plus jeune, Pavel Sivakov a dû choisir entre passer son Baccalauréat et disputer le Tour des Flandres juniors. Il a privilégié le choix sportif et bien lui en a pris puisqu'il s'est imposé même s'il garde une certaine forme de honte de ne pas avoir décroché son diplôme.

