VTT/Mondiaux-2018 : le triomphe à domicile de Schurter, les Français en retrait

Le Suisse Nino Schurter, qui a remporté un 7e titre mondial de VTT cross-country samedi chez lui est le grand triomphateur des Mondiaux de Lenzerheide (Grisons). Depuis leur première édition en 1990, les Mondiaux ont d'abord connu l'ère Julien Absalon, le Français s'imposant cinq fois, entre 2004 et 2014.

Depuis 2014, quand il avait été battu par Absalon, Schurter impose sa suprématie. Samedi, devant son public, le coureur des Grisons, champion olympique en 2016 à Rio, a pris le commandement dès le départ. Seul l'Italien Gerhard Kerschbaumer a pu rester dans sa roue, finalement devancé de 11 secondes. Le jeune Néerlandais Mathieu van der Poell, aussi à l'aise en VTT qu'en cyclo-cross et qui mise sur le VTT aux JO de Tokyo, a pris la 3e place.

Les Français, qui avaient déjà échoué à monter sur le podium mercredi dans l'épreuve par équipes où ils avaient pris la 3e place l'an passé, ont de nouveau terminé loin des premières places. Titouan Carod et Jordan Sarrou ont fini respectivement aux 7e et 8e places, à plus de 2 minutes du vainqueur. Stéphane Tempier a fini au 11e rang et Maxime Marotte au 14e.

Courtney s'impose chez les femmes

Chez les dames, la grande favorite suisse Jolanda Neff a terminé au pied du podium à la 4e place d'une course remportée par l'Américaine Kate Courtney. Au terme des 29,4 km de course, Courtney a devancé la Danoise Annika Langvad, longtemps en tête, et la Canadienne Emily Batty.

Jolanda Neff, lauréate de la Coupe du monde et récente championne d'Europe, n'a jamais été en mesure de conserver son titre conquis l'an passé à Cairns (Australie). En retard dès la première montée, la Saint-Galloise n'a pu combler son retard, terminant à 15 secondes du podium. La Française Pauline Ferrand-Prévot, 3e l'an passé aux Mondiaux de Cairns, qui a commencé à reculer après un bon départ, a abandonné.

Les tricolores pourront encore se rattraper dimanche, dans l'autre discipline du VTT, la descente où ils sont ultra-dominateurs. Loïc Bruni, doublement titré en 2015 et 2017, visera une troisième couronne.