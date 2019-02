Ion Izagirre domine Valverde et stoppe sa disette

L'Espagnol Ion Izagirre, sevré de victoires depuis 2016, a renoué avec le succès en remportant dimanche le Tour de la Communauté de Valence devant le vainqueur sortant Alejandro Valverde, au terme d'une 5e et dernière étape gagnée au sprint par le Néerlandais Dylan Groenewegen.

Vidéo - Ion Izagirre (Astana) vainqueur final après un dernier sprint houleux 01:53

Longtemps perturbé par des problèmes physiques, Izagirre (30 ans) n'avait plus levé les bras depuis une victoire d'étape sur le Tour de France 2016. Mais ce coureur complet, solide rouleur et bon grimpeur, a débuté 2019 de la meilleure des manières avec sa nouvelle équipe Astana. "Cela faisait longtemps que je ne gagnais pas, que je n'avais pas cette sensation, cette saveur-là en bouche, et j'avais hâte d'y regoûter", a-t-il expliqué. "Offrir cette victoire à l'équipe Astana est la meilleure façon de commencer l'année. J'en avais besoin pour le moral."

Valverde toujours sans succès cette saison

Le Basque a devancé de sept secondes au classement général final son compatriote Valverde (Movistar), tenant de l'épreuve, et son équipier Pello Bilbao (Astana), troisième. Pour sa course de reprise, le Britannique Geraint Thomas (Sky), vainqueur du Tour de France 2018, a terminé à la 44e place finale, à plus de 4 minutes du vainqueur.

La dernière étape, courue traditionnellement dans les rues de Valence, a accouché comme attendu d'un sprint massif et à ce jeu-là, c'est Groenewegen (Jumbo-Visma) qui s'est imposé: le Néerlandais a jeté son vélo sur la ligne pour devancer le Norvégien Alexander Kristoff (UAE) et l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Le Français Nacer Bouhanni (Cofidis) a fini cinquième.