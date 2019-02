Tour de Valence - Yates domine Valverde et c'est Izagirre qui en profite

La revanche est un plat qui se mange froid. Un an après avoir été battu par Alejandro Valverde lors de l'étape-reine du Tour de la Communauté de Valence, Adam Yates s'est vengé ce samedi en enlevant la 4e étape de l'édition 2019 au nez et à la barbe de l'Espagnol. Parti à 500m de l'arrivée, dans le mur file Britannique a surpris le coureur de la Movistar qui a tardé à réagir et n'a jamais pu recoller. Légèrement distancé dans le final (4e), Ion Izagirre (Astana) se console pour sa part en prenant la tête du classement général.

Après deux étapes sans grand intérêt pour la victoire finale, le Tour de Valence s'attaquait ce samedi à son étape-reine. 188 kilomètres tracés entre Vila-Real et Alcala-Alcocebre, marqués par quatre ascensions (deux de 1re catégorie et deux de 2e) et l'ascension finale de l'Ermita Santa Lucia, une montée de 3,4km à 9,7%. Sans surprise, tout se sera joué dans celle-ci, où le dernier des échappés, Silvan Dillier (AG2R La Mondiale) a été repris. Après plusieurs attaques d'équipiers à l'image de Merhawi Kudus (Astana) ou Ruben Fernandez (Astana), c'est Alejandro Valverde en personne qui a lancé les hostilités.

Vidéo - Yates s'offre Valverde, Izagirre les commandes du général 02:35

Izagirre bien parti pour s'imposer

Sa première attaque à 2,5km de l'arrivée a permis une première sélection et a tout de suite mis en difficulté le leader, Edvald Boasson Hagen, qui a vite compris qu'il ne conserverait pas sa tunique (20e, + 53''). Loin au général après un chrono décevant, Adam Yates a alors tout tenté pour aller chercher la victoire d'étape, attaquant à trois reprises. La dernière, à 500m de l'arrivée, a surpris Alejandro Valverde, gêné par la cassure provoquée par Peio Bilbao (Astana). L'Espagnol, tenant du titre, a fait l'effort pour tenter de reprendre le Britannique, en vain.

Privé des bonifications, absentes de cette édition, Valverde bien du mal à conserver son titre sur ce Tour de Valence. Car, derrière lui, Ion Izagirre a tenu bon. Deuxième du général depuis le chrono, l'Espagnol a pris la 4e place de l'étape (à 3'' du duo de tête). Largement suffisant pour s'emparer de la tête du classement général, avec 7'' d'avance sur Alejandro Valverde et sur son propre coéquipier chez Astana, Peio Bilbao. A une étape de l'arrivée, promise qui plus est aux sprinteurs, c'est vraiment bien parti pour Izagirre, qui n'a plus connu la victoire depuis la 20e étape du Tour de France 2016.