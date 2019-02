Tour de Valence - Greg Van Avermaet ouvre son compteur

Trois jours de course et déjà un succès pour Greg Van Avermaet ! Sous ses nouvelles couleurs de la CCC, le nouveau nom de BMC, le Belge a dominé la troisième étape du Tour de Valence grâce à un sprint puissant à l'arrivée à Chera. Placé dans la roue du champion olympique, Matteo Trentin, pourtant pas manchot dans l'exercice, n'a jamais pu le remonter et doit se contenter de la place de dauphin devant Luis Leon Sanchez (Astana) 3e et Alejandro Valverde (Movistar) au pied du podium.

Vidéo - Van Avemaet était plus puissant que Trentin, sa victoire en vidéo 02:13

L'Espagnol champion du monde a été piégé dans le final par une cassure prise par Diego Rosa (Sky). Mal placé, Valverde a perdu la roue des hommes de devant et n'a jamais pu remonter. Au classement général, Boasson Hagen, 14e de l'étape du jour, conserve la tête avec cinq secondes d'avance sur Ion Izagirre, huit sur Dylan Teuns et 14 sur Valverde, sixième. Geraint Thomas a terminé dans un second groupe à 11 secondes.

Samedi, la quatrième et avant-dernière étape devrait être décisive puisque son arrivée sera disputée en côte après une journée marquée par trois cols.