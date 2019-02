Tour de Valence : Thomas et Valverde ont buté sur le mur, Boasson Hagen a tenu bon

Le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) a remporté mercredi la 1re étape du Tour de Valence, un contre-la-montre long de 10,2 km autour d'Orihuela. Le tenant du titre Alejandro Valverde (Movistar) a terminé 8e et le vainqueur du dernier Tour de France Geraint Thomas (Sky) 13e. Le triple vainqueur d'étape sur le Tour de France, âgé de 31 ans, a dominé ce contre-la-montre avec cinq secondes d'avance sur l'Espagnol Ion Izagirre (Astana) et sept sur le quadruple champion du monde allemand Tony Martin (Visma-Jumbo). Il prend au passage la tête du classement général à la veille de la deuxième étape (sur 5), 166 km escarpés autour d'Alicante dans le sud-est de l'Espagne.

"C'était vraiment beau de regagner enfin. J'étais nerveux avec Valverde et Geraint (qui passaient après moi): je les ai regardés gravir la dernière ascension", a soufflé le vainqueur du jour, heureux de voir l'Espagnol et le Gallois échouer respectivement à 14 et 21 secondes. Le Norvégien n'avait plus remporté le moindre succès depuis juin 2018 et sa victoire aux Championnats de Norvège du contre-la-montre.

Classement de la 1re étape (sur 5), identique au général:

1. Edvald Boasson Hagen (DDT) les 10,2 km en 12 min 55 sec

2. Ion Izaguirre (AST) à 5"

3. Tony Martin (JUM) à 7"

4. Dylan Teuns (BAH) à 8"

5. Jos Van Emden (JUM) à 10"

...

8. Alejandro Valverde (MOV) à 14"

13. Geraint Thomas (SKY) à 21"