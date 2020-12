On pensait, au bout de vingt minutes de course, que van der Poel et Van Aert, déjà seuls en tête, allaient se livrer un nouveau duel mais les conditions, et la forme étincelante du Belge, en ont décidé autrement. Dans la boue belge, Van Aert a fait parler sa puissance, notamment vélo sur le dos, pour faire plier van der Poel et le repousser à 2 minutes et 49 secondes sur la ligne. Un avantage énorme dans une course achevée en un peu plus d'une heure par le coureur de Jumbo-Visma.