Cyclo-cross

Coupe du monde Tabor - Van Empel règne en patronne : les temps forts de sa 3e victoire en cyclo-cross

En Coupe du monde de cyclo-cross, il y a Fem Van Empel et les autres. Lors de la troisième manche, à Tabor en République tchèque, la coureuse de l'équipe Pauwels Sauzen-Bingoal a remporté sa 3e victoire de la saison, devant Puck Pietersen et Annemarie Worst, régnant sans partage sur la discipline. voici en images les temps forts d'une course parfaitement maîtrisée par la cycliste néerlandaise.

00:02:20, il y a 8 minutes