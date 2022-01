Un numéro en solitaire a permis à l'irrésistible Wout van Aert (Jumbo) de décrocher son cinquième titre de champion de Belgique de cyclo-cross, dimanche à Middelkerke (ouest). En tête dès les premiers mètres, van Aert (27 ans) a dominé la course, repoussant à plus d'une minute Laurens Sweeck et Quinten Hermans, qui complètent le podium. C'est sa 8e victoire en neuf courses depuis sa rentrée le 5 décembre.

Déjà sacré en 2016, 2017, 2018 et 2020, van Aert reste encore toutefois à distance des références Sven Nys (9 titres entre 2000 et 2014) et Roland Liboton (10 titres entre 1980 et 1989). Le Belge, trois fois champion du monde de la discipline, a annoncé que c'était son dernier cyclo-cross de la saison. Il a renoncé par avance à s'aligner aux Mondiaux programmés fin janvier aux Etats-Unis.

Classement:

1. Wout van Aert (Jumbo) 58:11.

2. Laurens Sweeck à 1:16.

3. Quinten Hermans à 1:27.

4. Jens Adams à 1:34.

5. Gianni Vermeersch à 1:40.

