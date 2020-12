Cyclo-cross

Tombeur de Van der Poel en cross et nouvelle pépite Ineos : voici Tom Pidcock

Dimanche, la course a longtemps été animée par le Britannique Tom Pidcock, qui rejoindra ses deux compères en 2021 sur la route, au sein de la puissante équipe Ineos. Mais le natif de Leeds n'a pas pu résister à l'offensive de van Aert et surtout de van der Poel dans le dernier des neuf tours et termine à la troisième place à onze secondes du vainqueur. La troisième étape de la Coupe du monde est prévue dimanche prochain à Dendermonde, dans le nord-ouest de la Belgique.