Cyclo-cross

Pauline Ferrand-Prévot n'a jamais vraiment eu les moyens de croire au titre européen ce samedi à Namur, en Belgique. Ses moyens du moment ne lui ont permis d'accrocher qu'une septième place, à 2 minutes et 26 secondes de l'or. Le plus beau des métaux a été accroché par la Néerlandaise Fem Van Empel. La leader de la Coupe du monde, sept victoires en huit courses disputées depuis le début de saison, a fait parler sa supériorité physique. Après un problème mécanique à la fin du premier tour, elle a remonté la pente et fait craquer ses concurrentes les unes après les autres. La Néerlandaise n'a jamais paniqué et a fini par s'imposer en solitaire, avec 22 secondes d'avance sur sa dauphine.

Le podium est complété par sa compatriote Ceylin Del Carmen Alvarado et la Hongoise Blanka Kata Vas. Les autres Françaises Hélène Clauzel, Perrine Clauzel et Anaïs Morichon ont respectivement terminé onzième, quinzième et seizième.

