Champion d'Europe et de France juniors sur route, médaillé d'argent aux Mondiaux dans sa catégorie d'âge, le coureur de la Conti Groupama-FDJ Romain Grégoire a ajouté un nouveau trophée à sa collection en décrochant un titre de champion de France Espoirs en Cyclo-cross. "C'est une surprise car je n'avais pas gagné un cyclo-cross de l'année", a déclaré le Franc-Comtois qui a maintenu son avance sur Joris Delbove, deuxième comme l'année passée. "Mais je me sentais capable de gagner".

"Je me connais assez bien, j'ai appris à gérer. J'aime bien quand il faut faire parler la force, j'ai plus de mal sur les circuits plus lisses", a ajouté le champion de France, sacré dès sa première année dans la catégorie des moins de 23 ans. Romain Grégoire, qui fêtera le 21 janvier son 19e anniversaire, a prévu de renoncer par avance à une sélection pour les championnats du monde prévus fin janvier aux Etats-Unis.

"Je vais faire une coupure et un stage pour préparer la saison sur route, a-t-il ajouté. Avec la Conti, on reprend début mars. Je ne me voyais pas passer l'hiver sans compétition".

Classement de la course espoirs

1. Romain Grégoire (Conti Groupama-FDJ) 54:52.

2. Joris Delbove (Podiocom) à 37.

3. Clément Alleno (VC Dinan) 52.

4. Thibault Valognes (VC Rouen) 1:11.

5. Théo Thomas (Tormans) 1:41.

6. Antoine Huby (Cross Team Legendre) 2:03.

...

