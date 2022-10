Cyclo-cross

Cyclocross - Il y avait Eli Iserbyt et les autres : le résumé de la manche mondiale à Waterloo

Peu après sa coéquipière Fem van Empel vainqueur chez les dames, Eli Iserbyt a fait triomphé un peu plus son équipe Pauwels Sauzen-Bingoal en remportant la course de Waterloo, dimanche, comptant pour la Coupe du monde de cyclo-cross. Le Belge a écrasé cette manche en arrivant avec plus de 30 secondes d'avance sur son poursuivant Laurens Sweeck. Voici le résumé en images.

00:03:23, il y a 24 minutes