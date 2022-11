Cyclo-cross

HULST - Coupe du monde : un soleil évité de justesse et ça repart ! La frayeur de Mathieu Van der Poel

HULST - Première étape de cyclo-cross de la saison et première frayeur pour l'ancien champion du monde Mathieu van der Poel. Alors qu'il plaçait une première attaque, le Néerlandais a planté sa roue avant dans le sol et s'est presque offert un soleil avant de reprendre sa course avec plus de peur que de mal. Revivez sa frayeur en vidéo.

00:00:24, il y a une heure