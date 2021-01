Brand (31 ans), sacrée pour la première fois, a été la plus régulière, alors que Betsema (3e à 19") a réussi un bon premier tour avant de légèrement délciner et Worst (2e à 8"), déjà dauphine l'an passé, a brillé dans les passages les plus techniques mais a chuté à plusieurs reprises, notamment dans le "money time". Autre Néerlandaise attendue au tournant ce samedi, la tenante du titre Ceylin Alvarado a pris les devants dès le départ... mais est tombé lors du premier virage et n'a plus revu la tête de course, terminant au sixième rang, à plus d'une minute.