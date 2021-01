Le duel entre Mathieu van der Poel et Wout van Aert a tenu ses promesses. Et le Néerlandais a eu le dernier mot pour enlever le quatrième titre de champion du monde de sa carrière dimanche à Ostende.

Van Aert et Van der Poel, tous deux âgés de 26 ans et tous deux triples champions du monde, ont pris les commandes dès les premiers virages. Après le premier passage sur la plage, arrosée par la marée, leurs rivaux étaient déjà trop loin, à l'image du Britannique Tom Pidcock (10e après un tour), pourtant présenté comme le concurrent numéro un des deux favoris.

Ce succès de Van der Poel parachève un week-end parfait pour les Néerlandais qui ont enfilé les quatres maillots arc-en-ciel mis en jeu. Chez les dames (Fem van Empel en espoirs et Lucinda Brand en élites) et chez les messieurs (VDP en élites et Pim Ronhaar en espoirs). Pour Van der Poel et Van Aert, qui ont mis fin à leur saison hivernale à Ostende, commence désormais la campagne sur route. L'an passé, Van Aert avait remporté Milan-Sanremo avant d'échouer d'un cheveu derrière Van der Poel au Tour des Flandres. Ces deux-là seront donc encore amenés à se retrouver.