Mathieu van der Poel a parfaitement assumé son statut. C'est peu de le dire. Dominateur de bout en bout, le Néerlandais a imposé sa suprématie pour enlever son troisième titre de champion du monde de cyclo-cross dimanche à Dubendorf. Van der Poel (25 ans) a tué le suspens dès le premier des sept tours du circuit très boueux de Dubendorf. Il a abordé en tête le premier virage et a écoeuré ses adversaires qui l'ont vu s'éloigner au fil des tours.

Présents à cinq dans le premier groupe de chasse, les coureurs de l'armada belge ont essuyé un deuxième camouflet quand ils ont dû laisser partir vers la médaille d'argent le Britannique Tom Pidcock, à la fin du troisième tour. Les représentants du pays-roi du cyclo-cross ont couru... pour la médaille de bronze qui est revenue à Toon Aerts. Le moins bon résultat pour la Belgique depuis 2008 et la troisième place de Sven Nys, dont le fils, Thibau, a conquis le titre juniors dimanche matin.

Pour Van der Poel, lui aussi issu d'une famille cycliste (son père Adri a gagné le titre mondial en cyclo-cross et sa mère Corinne est la fille de Poulidor), la saison 2020 a commencé on ne peut mieux. Il se consacrera ensuite à la route pendant la période des classiques qu'il a commencé à aborder l'an passé (vainqueur de l'Amstel Gold Race et 4e du Tour des Flandres), découvrira Paris-Roubaix, avant de filer sur le VTT pour s'attaquer à l'or olympique à Tokyo.