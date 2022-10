Cyclo-cross

Superprestige 2022-2023 : La Belgique reine à domicile : le résumé du cyclo-cross de Ruddervoorde, Eli Iserbyt vainqueur

SUPERPRESTIGE RUDDERVOORDE - Revivez en vidéo les meilleurs de la première course de la Superprestige 2022-2023, prmeière course de la 41e édition du Superprestige. A Ruddervoorde, c'est la Belgique qui a été reine à domicile en signant un doublé. C'est Eli Iserbyt qui s'est imposé devant Laurens Sweeck. Le Néerlandais Lars van der Haar a pris la 3e place de cette course.

00:02:39, il y a une heure