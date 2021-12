Cyclo-cross

Superprestige - L'arrivée victorieuse de Wout van Aert, lauréat de la cinquièm manche à Boom, devant Toon Aerts

SUPERPRESTIGE - Et Boom. Dans la bien-nommée commune de Boom, Wout van Aert a signé une reprise ahurissante en cyclo-cross ce samedi. Le polyvalent coureur de 27 ans a survolé la cinquième des huit manches de la compétition, dans la boue et malgré une chute. Toon Aerts (2e à 1'40") et Lars van der Haar (3e à 1'48") complètent le podium, devant le leader, Eli Iserbyt. Voici l'arrivée en vidéo.

