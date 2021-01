Van Aert a remporté la 5e et dernière manche de l'épreuve, devançant de plus d'une minute le champion du monde en titre, qui a été victime d'une crevaison lors du deuxième des huit tours de circuit. Le Britannique Tom Pidcock a pris la troisième place à Overijse. Le championnat du monde est prévu dimanche prochain à Ostende, sur un circuit largement sablonneux en bord de mer du Nord, et s'annonce comme un duel entre van Aert et van der Poel, tous deux triples champions du monde.