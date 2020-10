A 27 ans, Sarrou est le premier Français depuis 2014 et Julien Absalon - double champion olympique à Athènes-2004 et Pékin-2008 - à revêtir le maillot arc-en-ciel de champion du monde de la spécialité.

"Le plan était de commencer vite. J'ai roulé à mon rythme et j'étais très concentré sur ma course. Je n'arrive pas à y croire, je suis dans un rêve, je suis champion du monde !", a commenté Sarrou, vice-champion du monde espoirs 2014 à Hafjell (Norvège). "C'était une course de dingue et des conditions que j'adore. C'est vraiment énorme ce que j'ai fait, je suis vraiment fier", a-t-il ajouté, remerciant sa famille, son équipe, son entraîneur et sa fédération.