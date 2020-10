Et de trois pour "PFP". A 28 ans, la Française est partie seule en tête dès la première montée proposée au départ de la course et a progressivement accru son avance pour s'assurer un troisième sacre mondial après 2015 à Vallnord en Andorre et 2019 au Mont Sainte-Anne au Québec. La médaille d'argent est revenue à l'Italienne Eva Lechner, qui a franchi la ligne plus de trois minutes après la Française, alors que le bronze est allé à l'Australienne Rebecca McConnell, battue au sprint par la cycliste du Haut-Adige. Ferrand-Prévot enfile son sixième maillot arc-en-ciel toutes épreuves individuelles confondues.

Elle est la première à conserver son titre mondial depuis le doublé de Julie Bresset (championne olympique à Londres en 2012), sacrée en 2012 à Leogang et en 2013 à Pietermaritzburg en Afrique du Sud. La Française a constamment accru son avance et seul un incident mécanique ou une chute pouvait l'empêcher de remporter un nouveau titre mondial. Championne du monde sur route en 2014, de cyclo-cross en 2015 et de VTT cross-country en 2015, Pauline Ferrand-Prévot avait raté ses Jeux olympiques à Rio en 2016. Après une opération d'une endofibrose iliaque à la jambe gauche en janvier 2019, elle a retrouvé le sommet mondial fin août de la même année, mais a dû être opérée de nouveau début janvier 2020 pour la même blessure.

"Je ne m'attendais pas à un tel écart"

Le report des Jeux olympiques de Tokyo-2020 à l'été 2021 (23 juillet-8 août) en raison de la pandémie de Covid-19 lui a donné un peu plus de temps pour récupérer de cette rechute et se préparer pour le seul titre majeur qui manque à son impressionnant palmarès. Les courses de Coupe du monde pour la reprise fin septembre et début octobre à Nove Mesto à trois jours d'intervalle avaient donné un premier indice sur son état de forme, avec une troisième place puis une victoire.

"Ça a été une course vraiment extraordinaire. Je voulais réaliser un très bon départ pour pouvoir faire un écart en montées et en descentes, parce que je savais que ça pouvait être un peu tendu en descente si on roulait en groupe", a commenté "PFP" après la course. Elle espérait réaliser une course en solo, mais ne s'attendait "pas à un tel écart". "Je voulais être en sécurité jusqu'à la fin et garder mon calme et avancer à un bon rythme", a reconnu Ferrand-Prévot. Mission largement accomplie...

