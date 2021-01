Actuel leader de la Coupe du monde et champion de Belgique en titre, Wout van Aert sera l'un des deux favoris dans la course au maillot arc-en-ciel, avec le Néerlandais Mathieu van der Poel, tenant du titre. Du côté des dames, Sanne Cant, douze fois championne de Belgique, emmènera la sélection belge. En raison de la pandémie de Covid-19, les courses juniors garçons et filles ne seront pas organisées.