L'OL va inaugurer le contrat de travail spécifique aux joueurs professionnels d'e-sport

La loi pour une République numérique, qui reconnaît l'e-sport comme une pratique professionnelle compétitive, commence à prendre effet. L'Olympique Lyonnais sera l'une des premières entreprises à en bénéficier. L'OL fait partie des trois sociétés agréées vendredi par le ministère de l'Économie et des Finances pour l'emploi des joueurs professionnels de jeux vidéo compétitifs. Le club pourra de ce fait recourir à des contrats de travail créés spécifiquement pour les e-sportifs professionnels.

GamersOrigin, LDLC Event et l'OL ont été reconnues par l'État comme disposant "des moyens organisationnels, financiers et matériels d'assurer à leurs joueurs des conditions (...) propices à leur épanouissement professionnel". Les ministères de Bercy leur ont donc permis de recourir aux contrats de travail créés pour les e-sportifs par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Celle-ci instaurait également un statut légal pour les compétitions d'e-sport.

Concrètement, les joueurs professionnels pourront prétendre dans ces structures agréées à des contrats se rapprochant de ceux proposé aux sportifs traditionnels. Ils pourront ainsi cotiser pour la retraite où bénéficier de la sécurité sociale. Cela était auparavant impossible dans la plupart des cas, la majorité des e-sportifs optant pour une structure de type auto-entrepreneur.

L'OL s'est déjà exporté en Asie

Si l'agrément renforce nettement le statut des joueurs, il implique également une responsabilité plus grande pour les structures. Le montant des cotisations salariales va notamment augmenter, un CDD coûtant plus cher qu'une relation entre une société et un auto-entrepreneur. La question du salaire minimum des e-sportifs fait elle aussi encore débat.

L'Olympique Lyonnais continue en tout cas avec cette annonce de s'imposer comme l'une des structures de jeux vidéo professionnel les plus importantes en France. Le club a notamment créé en mars 2017 une section e-sport sur Fifa Online 3 en Chine, et noué plus tard dans l'année un partenariat avec EDG, l'un des grands noms de l'e-sport en Asie avec qui elle a remporté le "Ballon d'or chinois de la meilleure équipe e-sport 2017".