Fouad Fares (Rafsou) a 23 ans et évolue dans plusieurs structures esport, notamment celle de Lyon (OL eSport) et la prestigieuse équipe française Vitality. Il a été champion de France et vice-champion du monde des clubs de la discipline. Amine Boughanmi (Mino) a 22 ans. Il a notamment défendu les couleurs de Millenium. Il est champion de France en titre après sa victoire en eLigue1, sous les couleurs de Saint-Étienne. Il appartient également à l'équipe de France qui tentera de défendre en mai prochain son titre de champion du Monde à la FIFA eNations Cup.

Au-delà des compétitions, "cette collaboration permettra à l'OM d'organiser des activations online et physique avec ses fans à Marseille, en France et à travers le monde mais aussi de toucher un public toujours plus large", explique l'OM dans un communiqué. Pour le directeur du marketing et des médias de l'OM, Hervé Philippe, ce sera également "l'occasion pour l'Olympique de Marseille de mieux cerner ce nouveau secteur et de toucher une audience toujours plus jeune et connectée, dans la lignée de notre arrivée sur des plateformes comme TikTok ou Twitch". Pour Théo Griezmann, patron de Grizi Esport, qui se dit "fan de l'OM" comme son frère, "c'est un grand honneur de s'associer à un club aussi prestigieux".