Le début de la toute première saison de Porsche Supercup virtuelle à vivre sur Eurosport

C'est un grand virage dans l'histoire de la Porsche Supercup. Une première que vous allez vivre ce samedi sur le site d'Eurosport à partir de 15h50. Pour la toute première fois, un championnat virtuel a été organisé et la première étape de la saison vous donne rendez-vous à Barcelone. L'événement sera commenté (en anglais) par l'ancien pilote allemand de Supercup, Jan Seyffarth.

Cette saison de Porsche Supercup virtuelle rassemblera 31 pilotes. "Je suis ravi que nous ayons réussi à trouver une excellente alternative dans les circonstances actuelles. Nous proposons une compétition de premier rang et je suis tout heureux de la voir sur vos écrans", a déclaré Oliver Schwab, le Project Manager de Porsche Mobil 1 Supercup. Parmi les pilotes qui représenteront les onze équipes, on retrouvera notamment Jaxon Evans (NZ / Momo Megatron Lechner Racing), auteur du meilleur temps lors des tests de dimanche dernier, ou Ayhancan Güven (TR / Martinet by Alméras).

Quatre Français à l'honneur

A suivre également les quatre pilotes d'usine Porsche Richard Lietz, Sven Müller, Nick Tandy et Laurens Vanthoor. La conductrice d'usine Porsche Simona de Silvestro sera également de la partie. On retrouvera aussi le pilote Porsche Formula E André Lotterer, le pilote Porsche Lars Kern mais aussi Christian Engelhardt et Fabienne Wohlwend. Pour leur part, Clément Mateu, Marvin Klein et Jean-Baptiste Simmenauer seront les porte-drapeaux français

Après Barcelone, rendez-vous dans deux semaines à Silverstone (18 avril), puis sept jours plus tard à Spa-Francorchamps (25 avril) avant la course à Monza programmée le 16 mai.

Le programme du jour

16h00 - 16h15 : Qualifications

16h20 - 16h45 : Course 1

16h50 - 17h10: Warm-Up

17h12 - 17h37 : Course 2