Le Mutua Madrid Open Virtual Pro débarque sur Eurosport Player et Eurosport 360 !

ESPORTS - Annulé en raison de la pandémie de coronavirus, le Masters 1000 de Madrid se jouera sur le terrain virtuel cette année. Coup d’envoi ce lundi, à 15h, sur Eurosport Player et Eurosport 360.

A défaut de se retrouver sur les courts madrilènes, le circuit mondial s’est donné rendez-vous sur le terrain virtuel. Début avril, les organisateurs du Masters 1000 de Madrid avaient annoncé que le tournoi sera remplacé par un tournoi virtuel, du 27 au 30 avril. Et le plateau de cette édition inédite, disputée sur le jeu Tennis World Tour, a fière allure. Seize joueurs du circuit ATP, seize joueuses du circuit WTA ; l'organisation du tournoi madrilène a réussi son pari en attirant une kyrielle de stars.

Du côté des dames, le tableau réunira Victoria Azarenka, Belinda Bencic, Madison Keys, Caroline Wozniacki Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, Eugenie Bouchard, Johanna Konta, Kristina Mladenovic, Elina Svitolina, Angelique Kerber, Kiki Bertens, Carla Suarez Navarro, Fiona Ferro, Sorana Cirstea et Donna Vekic.

Chez les hommes, Rafael Nadal, Andy Murray, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Diego Schwartzman, Frances Tiafoe, Lucas Pouille, Fabio Fognini, John Isner, Karen Khachanov, Alexander Zverev, David Goffin, Kei Nishikori, David Ferrer et Benoit Paire (qui a remplacé Gaël Monfils) se disputeront le titre.

Le tournoi est à suivre en intégralité sur Eurosport Player et Eurosport 360, à partir de 15h, avec les rencontres du premier tour. Le premier match opposera l'ancien numéro 3 mondial, David Ferrer, à Diego Schwartzman.

Les premiers matchs du tournoi

Les groupes du Mutua Madrid Open Virtual Pro

Un enjeu caritatif

Si les joueurs se sont déjà chambrés sur leur niveau de jeu sur les réseaux sociaux, à l’instar de Rafael Nadal et Andy Murray, le Mutua Madrid Open Virtual Pro aura également une visée caritative et sanitaire. Les vainqueurs des deux tableaux, masculin et féminin, devraient empocher près de 150 000 euros. Une somme qu’ils seront libres de reverser aux joueurs en difficulté ou à une cause qui leur est chère en cette période difficile. Le tournoi offrira également 50 000 euros pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

