Magnus Carlsen renonce aux Mondiaux 2023. "Je ne suis pas motivé à l'idée de disputer un autre match. Je pense simplement que je n'ai pas grand-chose à gagner. Je n'aime pas particulièrement cela", a déclaré le N.1 mondial des échecs dans le premier épisode de son podcast "The Magnus Effect" ("L'effet Magnus").

Ces derniers mois, Carlsen avait laissé entendre à plusieurs reprises que, lassé par un titre qu'il détient depuis près de 10 ans, il pourrait abandonner son trône sans combattre. Il avait évoqué cette hypothèse en décembre dernier, peu de temps après avoir été couronné champion du monde d'échecs en battant le Russe Ian Nepomniachtchi 7,5-3,5 dans son cinquième match victorieux consécutif pour le titre.

Ad

Carlsen a déclaré avoir informé les dirigeants de la Fédération internationale des échecs (Fide) de sa décision à l'occasion du Tournoi des Candidats, qui s'est tenu du 16 juin au 5 juillet à Madrid. La compétition sélectionne le joueur qui peut ensuite affronter le champion du monde. "Bien que je sois sûr qu'un match serait intéressant pour des raisons historiques et autres, je n'ai aucune envie de jouer et je ne jouerai tout simplement pas le match", a déclaré Carlsen dans le podcast publié mercredi.

Echecs Après son titre mondial en blitz, Vachier-Lagrave aborde 2022 avec "un max de confiance" 31/12/2021 À 15:24

Un retour "pas exclu"

Il s'agit en tout cas d'une décision réfléchie "bien avant le dernier match". Un sixième match victorieux pour le titre aurait permis à Carlsen d'égaler l'Allemand Emanuel Lasker, champion de 1894 à 1921, et le Soviétique Mikhal Botvinnik. Botvinnik a détenu le titre entre 1948 et 1963, bien que pendant ce laps de temps, il avait perdu deux fois.

"Dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est le moment pour moi de quitter les matches de championnat du monde. Je n'exclus pas un retour à l'avenir, mais je ne compterai pas particulièrement dessus", a ajouté Carlsen, précisant qu'il n'envisage pas de mettre un terme à sa carrière.

Carlsen en patron, Artemiev la révélation : les meilleurs moments de l'Aimchess US Rapid

"Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ici, je ne me retire pas des échecs, je vais toujours être un joueur actif", a assuré le joueur (31 ans), mercredi. Le désistement de Carlsen devrait bénéficier au dauphin du tournoi des Candidats, le Chinois Ding Liren, probable futur adversaire de Ian Nepomniachtchi pour la couronne mondiale.

Avec cinq victoire et neuf nuls, ce dernier a été déclaré vainqueur du Tournoi des Candidats 2022. Ding Liren est arrivé second au classement.

Mauvaise nouvelle pour le spectacle

Le président de la Fédération internationale des échecs (Fide) Arkady Dvorkovich n'a pas masqué ses regrets par rapport à la décision de Carlsen qu'il a qualifiée mercredi dans un communiqué de "mauvaise nouvelle pour le spectacle" tout en affichant son "respect" pour le Norvégien.

"Mais les échecs sont maintenant plus forts que jamais - en partie grâce à Magnus - et le match (du titre) du championnat du monde, l'une des traditions les plus anciennes et les plus respectées du monde du sport, se poursuivra", a-t-il conclu. Carlsen est devenu pour la première fois champion du monde en 2013, lorsqu'il a battu le grand maître indien Viswanathan Anand.

Le Norvégien participe au Grand Chess Tour en Croatie, qui se tient du 18 au 25 juillet. Il devrait se rendre ensuite à Chennai, en Inde, pour représenter la Norvège à l'occasion de l'Olympiade des échecs.

Echecs Firouzja, ce prodige des échecs qui pourrait bouleverser la hiérarchie mondiale 16/12/2021 À 15:44