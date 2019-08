À domicile, Ben Maher s’offre le Grand Prix de Londres

Samedi soir, la quatorzième étape du Longines Global Champions Tour est tombée dans l’escarcelle du Britannique Ben Maher. À domicile, le pilote a réalisé le meilleur double sans-faute de l’épreuve avec l’excellent Explosion W, devançant trente-trois adversaires. Lauréat de la toute première édition de ce même Grand Prix 5* de Londres en 2013 avec l’extraordinaire Cella, le champion olympique par équipes de 2012 a remis ça. Il s’agit d’ailleurs du cinquième succès britannique dans cette épreuve sur six éditions, le seul cavalier non-britannique à l’avoir remportée étant le Suédois Rolf-Göran Bengtsson, alors associé au légendaire Casall Ask. Les trois autres triomphes nationales sont à mettre au crédit de Scott Brash, victorieux avec trois chevaux différents. “Les meilleures victoires sont à domicile”, a réagi le lauréat en sortie de piste. “Monter probablement le meilleur cheval du monde procure un sentiment incroyable. Avec Explosion, nous avons commencé l’année un peu plus doucement en terminant deux fois deuxièmes de Grands Prix du GCT, mais j’ai pris tous les risques. Il se sentait très bien aujourd’hui et a mérité cette victoire!”

Les deux Irlandais Shane Sweetnam et Darragh Kenny ont complété le trio de tête, associés à leurs respectifs Alejandro et Classic Dream. Le premier des deux dups prendra d’ailleurs le départ des championnats d’Europe dans quinze jours ; de bon augure! En effet, cette compétition a servi de répétition générale pour quelques couples qui participeront à l’échéance continentale du 19 au 25 août à Rotterdam. Ce fut le cas pour le Belge Pieter Devos et Claire Z, dixièmes, ou encore l’Allemand Christian Ahlmann et Clintrexo Z, vingt-et-unième, qui ont déroulé de belles prestations.

Le meilleur des trois Français qualifiés pour ce Grand Prix a été Julien Épaillard, associé à son fidèle Usual Suspect d’Auge. Alors qu’il avait signé le tout premier sans-faute de l’épreuve en première manche, le Normand a concédé quatre points au barrage, péchant sur le vertical en entrée de double. Sacré coup de malchance en revanche pour le Lorrain Simon Delestre qui n’a concédé qu’un seul point de temps dépassé avec Hermès Ryan des Hayettes, qui a survolé toutes les difficultés du parcours. Quant au Bordelais Olivier Robert, accompagné du généreux et bondissant Tempo de Paban, il a malheureusement buté sur le vertical de palanque ainsi que sur un oxer en fin de parcours.