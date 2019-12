À Londres, la saison de Ben Maher sur le Longines Global Champions Tour a pris un nouveau tournant

Cette saison, Ben Maher a attendu la treizième étape des dix-huit au programme du Longines Global Champions Tour pour faire retentir le God Save The Queen. Deuxième à Doha en début de saison, battu par le Français Julien Epaillard, puis à nouveau deuxième à Estoril, toujours avec son incomparable Explosion W, le Britannique était venu préparer les championnats d’Europe Longines de Rotterdam, à 15 jours de l’échéance, sur ses terres. Troisième du mythique Grand Prix d’Aix-la-Chapelle quelques semaines plus tôt, Ben Maher n’a pas laissé passer sa chance à Londres. Aisément qualifié pour le Grand Prix grâce à un sans-faute dans la Global Champions League, épreuve qualificative pour le temps fort des étapes du Longines Global Champions Tour, le natif d’Enfield a déroulé une partition parfaite.

À quelques pas de la Tamise, au coeur de la piste du Chelsea Royal Hospital, le local a prêté attention aux moindres détails. En effet, avant de s’élancer sur le premier parcours du Grand Prix, le Britannique a remarqué qu’une barre était mal positionnée sur les taquets. Grâce à sa vigilance accrue, Ben Maher n’a connu aucun sursis, survolant un à un les treize obstacles et seize efforts érigés par Uliano Vezzani. Onze autres paires ont imité Ben Maher et Explosion W, promettant un barrage explosif !

Sur le parcours raccourci, et lancé à toute vitesse, comme l’affectionne particulièrement son fils de Chacco-Blue avec une mère par Baloubet du Rouet, Ben Maher a littéralement volé. “J’ai pris tous les risques, sur tous les obstacles”, confessa le lauréat du jour. Supplantant les deux Irlandais, Shane Sweetnam, associé à Alejandro, et Darragh Kenny, aux rênes de son génial Classic Dream, 9 ans seulement, le Britannique accrochait sa deuxième victoire dans l’enceinte londonienne, après s’être imposé avec l’excellente Cella, en 2013 lors de la première édition de ce concours. “Les meilleures victoires sont à domiciles ! Monter probablement le meilleur cheval du monde procure un sentiment incroyable. Avec Explosion, nous avons commencé l’année un peu plus doucement en terminant deux fois deuxièmes de Grands Prix du Longines Global Champions Tour, mais j’ai pris tous les risques. Il se sentait très bien aujourd’hui et a mérité cette victoire !”, s’est réjouit le pilote de trente-six ans. Avec cette victoire, le champion olympique par équipe de 2012 abordait les championnats d’Europe Longines de Rotterdam de la meilleure des manières, plein de confiance et de réussite pour affronter son plus grand concurrent sportif : Martin Fuchs, associé à Clooney 51, sans doute l’autre duo far de ces dernières années.