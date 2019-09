A Luhmühlen, les Allemands se couvrent d’or, les Français de chocolat

Gonflée d’espoir de médailles à l’aube du dernier jour de championnat, la France a vécu un terrible ascenseur émotionnel sur le test de saut clôturant les championnats d’Europe Longines de concours complet. En bronze au début de l’épreuve, ils ont reculé à la quatrième place, remonté à la troisième puis deuxième avant de retourner à la maudite quatrième place par équipe mais également en individuel. En effet, alors qu’un podium était largement envisageable pour Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN, doubles médaillés de bronze des Européens de 2015 à Blair Castle, d’or par équipes aux JO de 2016 à Rio de Janeiro et de bronze par équipes en 2018 aux Jeux équestres mondiaux de Tryon, une faute les a relégués à la cinquième place. La meilleure performance française a finalement été signée par Christopher Six et Totem de Brécey quatrième à l’issu du championnat.

Après un bon dressage, un excellent cross et malgré la mauvaise surprise de l’inspection vétérinaire du dimanche matin qui a mené à la perte d’Alexis Goury après la détection d’une petite croute sur l’antérieur de Trompe l’œil d’Emery, la France restait troisième derrière l’Allemagne et la Grande Bretagne. Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage, concourant en individuel, ont conclu leur premier championnat par un sans-faute, qui aurait pu remettre tout le groupe dans une dynamique positive. Hélas, cela n’a pas rejailli sur Karim Laghouag et Punch de l’Esques, qui ont concédé huit points sur le mur de palanques numéro 8 puis l’oxer 10a placé à l’entrée du troisième et dernier double d’un parcours sérieux mais normalement à leur portée. La France est alors sortie du podium provisoire.

Nicolas Touzaint quant à lui, sort sans faute de ce parcours sur l’exceptionnel Absolut Gold*HDC, parfaitement remis de ses efforts lors des deux premiers tests et dixième. À l’arrivée, on a vu un cavalier fou de joie, peut-être plus expressif que jamais, ce qui en dit long sur son bonheur d’avoir retrouvé l’équipe de France, le très haut niveau et un cheval de la trempe de son inoubliable Galan de Sauvagère. Christopher Six conclut sa semaine de rêve par un sans-faute très propre et assuré sur Totem de Brécey, un fils SF de Mylord Carthago. Le voilà désormais en lutte pour le podium. Il ne reste toutefois pas longtemps leader puisque Cathal Daniels signe un sans-faute empli de sang-froid sur Rioghan Rua. C’est à cet Irlandais de vingt-deux ans que reviendra la médaille de bronze.

Du côté de l’équipe, la faute du Britannique Olivier Townend et Cooley Master Class remonte la France sur la deuxième marche du podium. C’est alors au tour de Thibaut Vallette de rentrer en piste. Malheureusement, il ne peut empêcher une touchette de son Qing, sur l’oxer 5. La France n’est plus en argent, ni en bronze, mais boutée hors de la remise des prix. Une frustration d’autant plus que grande que le couple échoue aussi individuellement, à cette cinquième place qui n’a de valeur que pour les spécialistes et que l’histoire oublie, comme la quatrième…

Ingrid Klimke, elle, ne lâche rien, soigne chaque abord et tient le choc mentalement, elle qui dit aimer les trois tests de sa discipline mais qui pèche encore régulièrement sur celui-ci. Son hongre Oldenbourgeois de quinze ans touche un peu, mais ne renverse pas. Le public explose de liesse, si fier de cette championne au grand cœur, qui a toujours un mot, un sourire ou une attention pour tous ceux qui la croisent, malgré son statut de superstar du complet.

Le classement individuel

Le classement par équipes

La liste de départ du test de saut d’obstacles

Le parcours du test de saut d’obstacles