Abdullah al-Sharbatly s’offre deux nouveaux chevaux

Cela faisait quelques mois que l’on avait pas croisé Abdullah al-Sharbatly sur les terrains de concours, et pour cause, il vient d’ajouter deux chevaux de renoms à son piquet : PSG Future et Larry 210.

Le premier est un hongre bai de quinze ans qui commencé la compétition à haut niveau sous la selle du Suisse Martin Fuchs. Les deux ont d’abord remporté une médaille d’argent en individuel et d’or par équipes aux championnats d’Europe Jeunes Cavaliers de Vejer de la Frontera en 2013. Un an plus tard, ils s’offraient également Grand Prix CSI 5* de Paris. Le cheval est resté sous les couleurs suisses pour ensuite évoluer avec Pius Schwizer. Ils se sont illustrés notamment dans une étape de Coupe du monde Longines à Zurich en 2016, lors de leur victoire dans le Grand Prix. Alors qu’il comptait déjà un beau palmarès, c’est avec l’Autrichien Max Kühner que le cheval a poursuivi sa route pendant presque deux ans.

Abdullah al-Sharbatly sera également aux commandes de Larry 210, un cheval gris de treize ans, qu’il a acquis avec Oak Grove, avec qui il pourrait collaborer plus étroitement à l’avenir. Le cheval a toujours été monté par l’Allemand Harm Lahde, et concourt actuellement dans des CSI 3* et 4*. Ils ont d’ailleurs remporté le CSI 3* d’Offenbourg en 2017.

Le cavalier saoudien prévoit donc son retour en compétition très bientôt, lors du CSI 2* de Ciekocinko. Il n’avait pas pris le départ d’une épreuve depuis février dernier, à l’occasion de la Coupe des nations d’Abu Dhabi dont il finissait douzième avec Arthur JH Z.