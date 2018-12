Ahlmann et Bruynseels premiers vainqueurs à Mechelen

Deux épreuves étaient au programme de cette première journée du CSI-W 5* de Mechelen, en Belgique. Dans le Prix Leon Melchior, épreuves pour étalons, l’Allemand Christian Ahlmann a rendu un bel hommage à feu son beau-père en étant le plus rapide du barrage avec Caribis Z, né à Zangersheide chez Leon Mechior. Christian Ahlmann prend également la troisième place avec un autre étalon du Haras Zangersheide, Dominator 2000 Z, alors que le Belge François Mathy jr s’intercale à la deuxième place avec Casanova de l’Herse.

Cette journée se clôturait par le BMW Masters. Cette épreuve se déroulait sur un parcours de six obstacles, dont un double, soit sept sauts. Chaque cavalier sans-faute revenait au tour suivant, où il choisissait un obstacle à surélever. Au quatrième barrage, qui se court au chronomètre, ils n’étaient plus que trois en lice et seront tous de nouveau sans-faute. C’est le chronomètre qui allait désigner le vainqueur, avec les trois couples qui se tenaient en huit dixièmes de secondes. Le Belge Niels Bruynseels, associé à Delux van T&L l’emporte pour vingt-deux centièmes devant son compatriote Pieter Devos sur Apart, alors que l’Allemand Daniel Deusser monte sr la troisième marche du podium.

Simon Delestre était le seul cavalier français engagé dans cette épreuve. Avec Chiadino, il franchit brillamment le premier tour, mais ne peut éviter une faute lors de son deuxième parcours, ce qui lui vaut la sixième place ex æquo.