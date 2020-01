Alamo quitte les écuries de Steve Guerdat

À soixante-seize jours du coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles de Las Vegas, le site spécialisé Le Cavalier Romand a annoncé que Steve Guerdat ne pourrait pas compter sur Alamo pour conserver son titre. Lauréats de ce même rendez-vous à Göteborg en avril, le numéro deux mondial et le fils d’Ukato vont en effet être séparés. Pour cause, Gerardo Pasquel, le propriétaire du hongre de douze ans, a décidé de le récupérer afin de le monter lui-même. Le Mexicain avait déjà été le cavalier d’Alamo en 2016 et 2017 avant de le confier au champion olympique de Londres.



Pour Steve Guerdat, il s’agit d’un atout en moins dans son écurie, qui compte toutefois un nombre incalculable de cracks à l’instar de la médaillée de bronze des Jeux équestres mondiaux de Tryon Albfuehren’s Bianca, Venard de Cerisy, Victorio des Frotards, Ulysse des Forêts, ou encore la jeune mais prometteuse Flair.



Associés en compétition depuis fin 2017, Steve Guerdat et Alamo ont donc notamment remporté la finale de la Coupe du monde Longines en 2018, quelques mois après la mise en lumière du hongre de douze ans grâce à sa victoire dans la finale du Top Ten IJRC, à Genève. En septembre, ce dernier a permis au Suisse de s’imposer dans le Grand Prix CSI 5* de Waregem (Pologne) avant de prendre la troisième place de la Coupe du monde Longines de Vérone quelques semaines plus tard.