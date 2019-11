Alanine de Vains ne représentera plus la France

Après avoir obtenu d’excellents cette saison résultats et notamment remporté sept victoires internationales sous la selle du Français Nicolas Delmotte, Alanine des Vains a logiquement suscité les convoitises. Âgée de neuf ans seulement, la jument du stud-book Selle Français par Allegreto et avec une mère par Adelfos a en effet changé de mains. Cette dernière représentera désormais l’Égypte avec Abdel Saïd. Une bonne recrue pour lui, peut-être avec comme objectif les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Pour rappel, en vue de cette échéance, les transactions de chevaux devront être finalisées avant le 15 janvier. À cette date, ces derniers devront en effet être en partie propriété d’une personne physique ou morale domiciliée dans le même pays que le cavalier.

Confiée à Nicolas Delmotte il y a trois ans, Alanine de Vains avait dès le départ intégré les écuries du Nordiste avec comme objectif final une commercialisation. La baie avait été formée dans ses jeunes années par Luc Couteaudier, Edouard Le Boux et Aymeric Roussel.

“C’est une excellente jument, très qualiteuse. Elle a énormément progressé et gagné un sacré paquet d’épreuves cette année! Nous nous étions dit que si nous recevions de grosses offres, elle serait vendue. Dès le début, il était convenu que je la monte dans un but commercial”, a confié Nicolas Delmotte à GRANDPRIX.