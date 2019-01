All Star 5 à la retraite

All Star 5 a été durant sept années l’un des chevaux de tête du cavalier irlandais Denis Lynch. Avec son puissant étalon Hanovrien, l’Irlandais a pris part à quatre finales de Coupe du monde (en 2013, 2016, 2017 et 2018). En 2016, à Göteborg (Suède), le couple a réussi à se placer cinquième. Aux championnats d’Europe de 2017 qui avaient là encore lieu à Göteborg, le couple a réussi non seulement à se classer dixième en individuel, mais aussi à contribuer à la victoire de l’équipe irlandaise.



Aujourd’hui âgé de seize ans, All Star 5 présente un modèle assez lourd, mais une technique de saut relativement irréprochable. Si la tonicité n’a pas été son point fort au barrage, il a tout de même pu grapiller quelques secondes grâce à son immense amplitude. Il a notamment permis à Denis Lynch d’obtenir de nombreux classements tout au long de leur carrière commune. En effet, bien qu’il n’ait pas de victoire individuelle à son actif, il s’est octroyé la deuxième place du Grand Prix CSI 5* de Doha en mars 2013, du Grand Prix CSI 5* de La Corogne en 2014, ou plus récemment en 2016 de la Coupe du monde Longines de Zurich.



All Star 5 n’avait pas participé à une compétition depuis le CSIO 5* de Rotterdam, en juin dernier ; on se doutait donc qu’il ne tarderait pas à prendre sa retraite. Cet immense fils d’Argentinus va donc délaisser les terrains de concours, et devrait probablement continuer sa carrière de reproducteur.