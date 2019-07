Andrew Kocher remporte son premier Grand Prix CSI 5* à Calgary

Samedi passé, Andrew Kocher a connu pour la première fois la sensation de gagner un Grand Prix CSI 5*. Le trentenaire américain s’est illustré dans le stade de Spruce Meadows, à Calgary, lors de la tournée estivale canadienne. Au coude à coude avec Hardin Towell, son seul concurrent dans le barrage, il a signé la victoire en selle sur le bai de dix ans, Carollo. Ancien professionnel du monde des courses, le cavalier a crié victoire avant même que son cheval réceptionne de l’ultime obstacle. “Je ne sais même pas comment décrire ce que je ressens !”, s’est exclamé le lauréat en conférence de presse. “C’est un rêve devenu réalité. Je ne sais même pas comment cela a pu arriver. C’est la plus grande victoire de ma carrière.”

Son compatriote Hardin Towell a donc dû se contenter de la deuxième place avec Joli Jumper, après avoir mis une barre à terre au barrage, et avec un retard de deux secondes sur le vainqueur. La troisième place a finalement été attribuée au Vénézuélien John Perez Bohm et son Desperado NDN, qui ont compté deux points de temps au total des deux manches. Le Belge Pieter Clemens a pris la quatrième place de cette compétition, fautif mais pourtant très rapide sur le parcours de la première manche avec Cuidam.



En effet, le parcours imaginé par Santiago Varela a donné du fil à retorde aux cavaliers mondiaux, aussi bien pour la technique que pour le temps. L’ancien numéro un mondial

McLain Ward n’a pas non plus échappé aux pièges du chef de piste espagnol, laissant une barre à terre dans la deuxième manche avec HH Azur. Le résultat a été le même pour sa compatriote Beezie Madden. Après un sans-faute dans la première manche avec son fidèle Darry Lou, la meilleure amazone mondiale a comptabilisé quatre points dans la deuxième manche, pointant ainsi à la sixième place.