En juin dernier, nos confrères de GRANDPRIX.info avaient révélé, photos à l’appui, qu’Andrew Kocher aurait utilisé un système ressemblant fortement à des éperons électriques sur au moins cinq de ses montures, et ce à plusieurs reprises et dans le cadre de compétitions. L’Américain, qui a notamment participé à la finale de la Coupe du monde Longines en 2018 et a été sélectionné en Coupe des nations en début d’année, aurait pu, via ce dispositif composé des fils dissimulés dans son pantalon et qui termineraient leur course au bout des éperons, ainsi que d’une commande placée dans la paume de la main et contrôlable grâce à un bouton-poussoir, envoyer des décharges électriques dans les flancs de son cheval. La douleur potentiellement infligée contraindrait le cheval à aller de l’avant, et dans le cas d’une monture rétive, l’obliger à sauter un obstacle.

Devant cette suspicion d’un acte portant sévèrement atteinte à l’intégrité de ses chevaux, l’Américain s’était défendu en expliquant notamment aimer ses “chevaux, dont je prends le plus grand soin”. Il s’était également estimé victime d’une personne malveillante cherchant à lui faire du tort en raison d’un contentieux, jugeant cette dernière capable de manipuler des photos. À cette période, la Fédération équestre internationale (FEI) et la Fédération américaine d’équitation (USEF) avaient toutes deux affirmé être au courant de cette affaire. “Nous avons connaissance des accusations concernant l’utilisation d’un équipement coercitif par Andy Kocher. L’USEF prend les accusations de cette nature très au sérieux et se trouve très engagée dans la protection de la sécurité et du bien-être des chevaux. Nous sommes en contact avec la FEI et soutenons une enquête face à ces accusations très sérieuses”, avait fait savoir l’USEF. “La FEI a été informée de ces accusations et enquête à ce sujet. Nous sommes déjà en contact avec la fédération nationale de l’athlète”, avait confirmé l’instance mondiale.

Ainsi, après plusieurs mois d’enquête de l’Unité d’intégrité de la communauté équestre, la FEI a officialisé hier la suspension provisoire d’Andrew Kocher dans un communiqué. “La FEI a ouvert une procédure disciplinaire contre l’athlète américain de saut d'obstacles Andrew Kocher à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait utilisé des éperons électriques sur un certain nombre de chevaux lors d’événements internationaux et nationaux, et à l’entraînement. L’athlète a été provisoirement suspendu, avec effet immédiat à compter de la date de notification, soit le 28 octobre 2020.” Jusqu’à nouvel ordre, l’Américain ne peut plus concourir, au niveau national comme en international. Aucune date de fin de suspension n’a été fixée, la FEI continuant actuellement d’enquêter à ce sujet.

