Initialement programmé du 5 au 8 novembre prochain, le concours de Vérone aurait dû ouvrir la saison 2020/2021 de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles pour la ligue d’Europe de l’Ouest, en raison des premières annulations des étapes d’Oslo, Helsinki et Lyon. Optimistes, les organisateurs italiens avaient officialisé il y a quelques jours les premiers engagés internationaux ainsi que les cavaliers de la Squadra Azzura au départ. Malheureusement, le durcissement des règles sanitaires chez nos voisins transalpins a eu raison du concours, qui avait déjà été rétrogradé en CSI 4*-W, une dérogation obtenue auprès de la Fédération équestre internationale (FEI) puisque la compétition est traditionnellement labélisée 5*. Ainsi, le salon Fiera Cavalli et l’étape Coupe du monde sont annulés. Une décision officialisée hier qui attriste Maurizio Danese, président de Veronafiere, comme il l’a détaillé au magazine italien Cavallo: “La décision prise par le Gouvernement, encore une fois du jour au lendemain, d'empêcher la tenue d'expositions nationales et internationales, après avoir déjà arrêté les conférences et congrès régionaux et locaux, tombe très mal pour ce secteur déjà très pénalisé. Notre secteur a perdu 70 % de son chiffre d'affaires entre mars et septembre. À cela s'ajoutent désormais les lourds dégâts dus à la suspension immédiate alors que de nombreux lieux, comme le nôtre, avaient déjà commencé à s’organiser pour mettre en place les événements qui auraient dû se tenir prochainement, et pour lesquels d'énormes investissements avaient déjà été réalisés.” Giovanni Mantovani, directeur général de l'événement, a ajouté: "Malgré notre détermination à poursuivre l'événement, précisément parce qu'il s'agissait d'un point de référence pour tout un secteur qui devait se redresser, nous nous sommes retrouvés face aux nouvelles déclarations du gouvernement qui nous a contraint à prendre cette décision difficile. L'annulation ne concerne pas seulement le salon, mais aussi toutes les compétitions du calendrier, à partir du Jumping Vérone, seule étape italienne de la Coupe du Monde Longines de saut d’obstacles, prévue le dimanche 8 novembre, et toutes les compétitions de la Fédération équestre nationale italienne. Nous avons fait de notre mieux et sommes toujours convaincus qu'il est possible, aujourd'hui, d’organiser des événements physiques sûrs, grâce aux protocoles de prévention sanitaire que nous avions activés et qui avaient déjà été validés par les autorités."