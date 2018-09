Après la Chasse, les Suisses étaient en tête des Jeux Mondiaux

Début tonitruant pour l’équipe suisse et Steve Guerdat. Dans cette première épreuve de Chasse, où le but est d’établir le meilleur chronomètre possible, -les barres à terre ajoutant quatre secondes au chronomètre et les refus n’étant pas pris en compte- l’Helvète a signé le parcours le plus rapide. Parti avant-dernier des 124 engagés, le champion olympique de Londres, en selle sur Bianca, a conclu son tour sans pénalité avec un temps canon de 76“33. Une prestation qui a semblé ravir le cavalier suisse pour qui “tout s’est parfaitement bien passé. J’ai aimé ce parcours. Bianca a très bien sauté et avec une vraie envie. Je n’ai pas eu le sentiment de la pousser ou de trop lui en demander, sa vitesse naturelle a fait le reste. Alors que demander de plus pour une première journée ?”

Il s’est alors emparé de la tête du classement individuel provisoire avec un score vierge, et devance de 0,17 points le Brésilien Pedro Veniss. Accompagné de son alezan Quabri de l’Isle, le cavalier auriverde a signé un sans faute lui aussi, coupant la ligne en 76“68. Le podium est complété par un invité surprise, Rowan Willis. L’Australien en selle sur Blue Movie a réussi à terminer sans pénalité avec un temps de 76“95.

Les Français eux ont parfaitement géré ce premier jour de compétition. Nicolas Delmotte, premier cavalier tricolore à s’être lancé dans l’arène avec Ilex VP, a mis l’équipe de Philippe Guerdat sur la bonne voie avec un sans-faute et occupait la vingt-deuxième place provisoire. Alexandra Francart et Volnay du Boisdeville ont eu la bonne idée de l’imiter et ont pris la trentième position de cette Chasse, tout comme Alexis Deroubaix en selle sur Timon d’Aure, actuellement trente-deuxième. Enfin, dernier Tricolore à s’élancer, Kevin Staut et son inusable Rêveur de Hurtebise*HDC ont montré qu’il fallait encore compter sur eux. Sur la piste, le couple tricolore s’est baladé en s’offrant le meilleur chronomètre de l’épreuve. Mais malheureusement, une barre sur le dernier obstacle lui a coûté la tête du classement pour au final prendre la douzième place.

Ces excellents résultats ont ainsi placé les hommes de Philippe Guerdat à la sixième place du classement provisoire par équipes. Celui-ci était dominé par la Suisse, qui devançait les Pays-Bas et le Brésil. Mais l’épreuve d’hier a déjà fait les lignes…