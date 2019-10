Après Oslo, la Coupe du monde Longines met le cap sur Helsinki

Après le succès du Suisse Bryan Balsiger, vainqueur de sa première Coupe du monde Longines à vingt-deux ans dimanche passé à Oslo, le circuit indoor reste en Scandinavie et prend la route d’Helsinki. Si la Belge Gudrun Patteet ne sera pas en Finlande pour défendre son titre acquis l’an dernier avec Sea Coast Peeble Z, cinq de ses compatriotes tenteront de faire résonner la Brabançonne à nouveau. Parmi eux, Olivier Philippaerts et son jeune frère Thibault, qui fait ses débuts à un tel niveau de compétition.



Si les deux étapes scandinaves ont du mal à rassembler la totalité du gratin mondial en raison des deux jours de camion que leur accès nécessite, quelques pointures seront toutefois au rendez-vous. Citons notamment le numéro un mondial, champion olympique de Londres, médaillé de bronze individuel des Jeux équestres mondiaux de Tryon et vainqueur de trois finales de Coupe du monde Steve Guerdat. Déjà classé la semaine passée en Norvège, le Suisse tentera à nouveau sa chance avec Alamo, mais aussi Ulysse des Forêts et Victorio des Frotards. Son compatriote et ami, Martin Fuchs, sera lui aussi au rendez-vous. Numéro deux mondial et récent champion d’Europe, il est engagé avec Tam Tam du Valon et The Sinner. Pius Schwizer viendra compléter ces rangs pour les Helvètes.

Côté pointures, Peder Fredricson sera lui aussi de la partie avec Catch Me Not S, qui lui permettait de monter sur la troisième marche du podium de la finale de Göteborg, en avril. Son compatriote suédois Henrik von Eckermann fera lui aussi le déplacement avec sa nouvelle recrue Hannah, auparavant montée par Steve Guerdat.

Côté Tricolore, ils seront deux à tenter de grappiller de nouveaux points en vue de la finale. Bien lancés grâce à de précieux points remportés la semaine passée à Oslo, Kevin Staut et Olivier Robert font en effet partie de la liste des engagés.