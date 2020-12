Après des pluies diluviennes qui ont empêché la tenue de la Coupe des nations du CSIO 3* de Vejer de la Frontera vendredi, l’épreuve a finalement pu se tenir samedi matin. Malgré une maigre saison 2020 en termes de compétitions, l’épreuve par équipes du Sunshine Tour a finalement souri aux Allemands, comme la semaine précédente à Vilamoura. Pourtant, l’équipe de Gugler Dietmar avait été largement remaniée, à l’exception de David Will. Sur les dix-sept nations présentes, l’Allemagne, le Danemark et l’Irlande ont finalement complété le trio de tête.

Grâce notamment aux doubles zéro signés Janne-Friederike Meyer-Zimmermann et David Will, respectivement avec Chesmu KJ et C Vier 2, la Mannschaft n’a comptabilisé que quatre points au terme des deux manches.

Tandis que les Danois ont surpris en se classant deuxièmes, particulièrement grâce à la prestation impeccable d’Andreas Schou avec Darc de Lux, les Français ont trébuché malgré des parcours encourageants. Le parcours dessiné par l’Espagnol Javier Trenor n’a pas vraiment souri aux Français. Au terme de la première manche, les Tricolores n’ont compté qu’un seul sans-faute, réalisé par Marc Dilasser et Arioto du Gevres. Cela n’a pas suffi à effacer les deux fautes de Laurent Goffinet et Atome des Étisses, partis en dernier. Respectivement sur Arqana de Riverland et Kitona de Muze, Juliette Faligot et Alexis Deroubaix ont respectivement singé des parcours encourageants à quatre points chacun. Neuvièmes, les Français n’ont pu accéder à la deuxième manche de l’épreuve, réservée aux huit meilleures équipes. Avec un visage neuf – volonté du sélectionneur national Thierry Pomel - l’Équipe de France a néanmoins montré de belles choses et le bilan est encourageant pour l’avenir.

Ce rendez-vous a également été l’occasion pour le Maroc de valider son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 pour les épreuves de saut d’obstacle par équipes. Il s’agit là de la première fois que le Maroc concourra par équipes lors de cette échéance, seul Abdelkébir Ouaddar ayant pu y participer jusqu’alors en individuel, à Rio de Janeiro en 2016 avec l’iconique Quickly de Kreisker.

Du côté du Grand Prix, qui s’est tenu le lendemain, c’est cette fois le God Save The Queen qui a résonné, en l’honneur d’Holly Smith. Associée à Denver, la Britannique a supplanté l’Allemand David Will – là encore ! – associé à C Vier 2, ainsi que l’Irlandais Denis Lynch avec Cristello. Meilleur Français, Olivier Robert a conclu l’épreuve au cinquième rang avec le champion de France de 2018 Vivaldi des Meneaux, déjà troisième du Grand Prix CSIO 3* de Vilamoura dix jours auparavant.

