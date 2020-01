Argento sera stationné en France pour sa deuxième vie

Bien connu pour avoir été le cavalier du légendaire Milton, à l’époque où Jappeloup et Pierre Durand étaient leurs plus grands rivaux, John Whitaker s’est illustré ces dernières années avec un cheval tout à fait différent de l’immense gris. Extrêmement énergique, le bai brun Argento a en effet participé aux plus beaux succès du Britannique lors de la dernière décennie. Tous deux ne seront toutefois plus associés en compétition, le fils d’Arko III avec une mère par Gasper étant désormais retraité.

Après plus de dix ans au plus haut niveau, Argento a remporté pas moins de trente-quatre épreuves internationales. Parmi elles, des succès dans les Grands Prix CSI 5* Treffen en 2014, de Hong Kong en 2015, de Saint-Tropez en 2016, ainsi qu’un double sans faute dans la Coupe des nations de Rome, en 2015.



Point de rendez-vous de bons performers reconvertis dans l’élevage, Béligneux le haras s’apprête à accueillir Argento, qui se consacrera donc désormais à sa carrière de reproducteur. Il rejoindra donc Cooper van de Heffinck ou encore l’ancien complice du maître allemand Marcus Ehning, Firth of Lorne, tous deux arrivés chez la famille Neyrat récemment. À ce jour, la production d’Argento reste relativement confidentielle, son meilleur produit concourant tout de même dans des épreuves à 1,50m.