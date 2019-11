Avec la vente de Timon d’Aure, la France perd un pilier

La potentielle vente de Timon d’Aure était sur toutes les lèvres ces dernières semaines dans l’univers du saut d’obstacles français. Celle-ci a été confirmée hier, puisque le gris va quitter le haras du Plessis pour rejoindre les écuries du marchand néerlandais Jan Tops. Pour l’heure, l’identité de son nouveau cavalier n’est pas connue. On imagine que le fils de Mylord Carthago pourrait passer sous la selle de l’épouse de Jan Tops, Edwina Tops-Alexander, des Qataris qu’il entraine, ou bien que le hongre soit revendu.



Âgé de douze ans, Timon d’Aure a connu une ascension fulgurante ces deux dernières années sous la selle d’Alexis Deroubaix. Le couple était devenu l’un des piliers de l’équipe, avec des participations aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018 et aux championnats d’Europe l’été dernier. En Caroline du Nord, ils avaient réalisé la meilleure performance française en s’octroyant la neuvième place en individuel, tandis qu’aux Pays-Bas, tous deux ont participé à l’obtention du ticket olympique de la France. Outre ses excellents résultats en Coupes des nations, Timon d’Aure a également remporté les Grands Prix CSI 4* de Bourg-en-Bresse et La Corogne en 2018, ainsi que le Grand Prix CSI 5* de Dinard en juillet.



Cette vente est un nouveau coup dur pour l’équipe de France, qui a perdu il y a quelques jours Urhelia Lutterbach, ainsi que Valdocco des Caps plus tôt dans l’année. En vue des Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain, les rangs s’amenuisent…