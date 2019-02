Badinda Altena vendue au Danemark

Badinda Altena était en vente depuis plusieurs mois maintenant. L’explosive alezane au passé singulier a donc trouvé preneur ces derniers jours. Le célèbre marchand de chevaux danois Andreas Helgstrand aurait en effet négocié la vente de la jument de treize ans à sa compatriote Charlotte Heering. Il y a quelques jours, le célèbre commerçant nordique avait également été à l’origine d’une vente exceptionnelle de trois chevaux de l’élevage Massa.

Le site Chevalmag explique que Badinda Altena serait d’ores et déjà arrivée dans les écuries de la cavalière danoise. Cette jeune femme de trente-deux ans n’a participé l’année dernière qu’à trois concours internationaux dont le CDI-W de s’-Hertogenbosch, où elle a obtenu dixième place dans le Grand Prix avec Black Pearl, et une onzième place dans la Reprise libre en musique. Nul doute que la tempétueuse alezane aura pour but de faire passer la jeune dresseuse la barre des 70% lors des Grand Prix notamment.

Cela est d’autant plus probable que Badinda Altena, bien qu’elle n’est pas été revue en piste depuis fin juillet au CDIO 3* d’Hickstead, au Royaume-Uni,, est une véritable recrue de choix pour la Danoise. Lors de son dernier concours, elle avait ainsi impressionné en prenant facilement la première place du Grand Prix et de la Libre avec une moyenne de 76,325% pour cette dernière. Un record pour la jument! Malgré cette belle performance, Badinda Altena n’avait pas pris part aux Jeux équestres mondiaux de Tryon, en 2018, créant ainsi la polémique puisque suite à ce choix, la Fédération française d’équitation avait décidé de ne pas envoyer d’équipe de France de dressage à ces JEM, mettant en avant l’impossibilité de faire une bonne performance et de se qualifier pour les Jeux olympiques. Pierre Volla avait alors expliqué son choix en ces termes dans un communiqué. “Le rêve des Jeux olympiques est grand et présent pour tout le monde, mais la dure réalité économique du sport de haut-niveau (ou même de nos entreprises équestres en France) nous pousse à prendre certains chemins.(…) Pour ma part, depuis quelques mois, tout le monde du dressage sait que Badinda est proposée à la vente, à ma plus grande peine. Si je souhaite rester à haut niveau et continuer dans ce beau métier, le seul mécène que j’ai trouvé c’est moi-même. Le risque d’aller là-bas [à Tryon] est trop grand pour ma jument…”

Nul doute que pour Pierre Voila voir partir celle qui surnommait « La Bomba » n’est pas chose aisée mais cela permettra au public de la revoir prochainement, sous les couleurs danoises cette fois.