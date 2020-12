“Baloussini s’est endormi”. C’est dans une publication Facebook que le Groupe France élevage (GFE) et les écuries Al Asayl International Showjumping ont annoncé le 3 décembre 2020 la disparition de l’étalon gris. Fils de Baloubet du Rouet et Clear Mind par Cassini I, l’ancienne monture du Français Frédéric David s’est éteinte des suites d’une endotoxémie foudroyante. En juillet 2020, Flora de Mariposa, jument olympique de la cavalière française Pénélope Leprevost, avait elle aussi été emportée par une endotoxémie.

Formé par les Suisses Steve Guerdat et Martin Fuchs, le restant de la carrière internationale de Baloussini s’est faite sous la selle du Français Frédéric David, installé aux Émirats Arabes Unis au sein des écuries Al Asayl International Showjumping. Ensemble, ils se sont notamment classés deuxièmes du Grand Prix CSI 2* d’Arnas Champburcy en 2013, troisièmes des Coupes du monde CSI 3*-W de Riyadh en 2013 et Dubaï en 2016, ainsi que du Grand Prix CSI 3* de Béthune en 2017.

Baloussini s’était retiré de la scène internationale en 2018 pour se consacrer à sa carrière de reproducteur à l’élevage de Coquerie, en Normandie. Intégré récemment au Top 100 des étalons de la WBFSH, il compte parmi sa descendance encore confidentielle Baldur 75, qui a concouru jusqu’en Grand Prix CSIO 5* et remporté un Grand Prix CSI 2* à Oliva en mars 2019 avec l’Américain Michael Hughes. Dans sa rare production en France, on retrouve Fascinante Courcelle, adjugée 49 000 € aux Ventes Élite Fences en 2018 et finaliste en Cycles Classiques à quatre ans à Fontainebleau, ISO 116(19) en 2019.