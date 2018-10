Barcelone accueille sa sixième finale de Coupe des nations

Dès vendredi sera lancé le coup d’envoi de la sixième finale de Coupe des nations Longines, une fois encore tenue au Real Polo Club de Barcelone. Sur la piste olympique de la capitale catalane, les quinze meilleures équipes du circuit de Coupe des nations de la saison s’affronteront lors d’un match au sommet. La première manche de l’échéance se déroulera vendredi après-midi à 20h. La Consolante de la finale se tiendra elle le lendemain à 21h, pour les sept équipes qui n’auront pas réussi à se qualifier pour l’ultime épreuve. Cette dernière, grande finale du circuit, débutera dimanche après-midi à 15h.

Deux semaines après les Jeux équestres mondiaux de Tryon, en Caroline du Nord, aux Etats-Unis, les quinze nations qualifiées présenteront naturellement des équipes renouvelées et différentes. La compétition n’en sera que plus ouverte! N’échappant pas la règle, la France sera représentée par cinq duos plutôt inexpérimentés. Le leader des Bleus Kevin Staut sera de la partie, associé à son fidèle For Joy van’t Zorgvliet*HDC. Pénélope Leprevost fera elle son retour en équipe de France aux rênes de Gain Line. Très en forme cette saison et ayant joué le jeu des Coupes des nations jusqu’au bout, Mathieu Billot, Cédric Angot et Olivier Robert, accompagnés de leurs respectifs Quel Filou 13, Saxo de la Cour et Eros, ont également été sélectionnés par le chef de file Philippe Guerdat.

Tenants du titre, les Néerlandais tenteront de signer le difficile doublé. Les hommes de Rob Ehrens seront menés par leur pilier, le numéro un mondial Harrie Smolders. Marc Houtzager, Frank Schuttert, Leopold van Asten et Maikel van der Vleuten l’accompagneront. La Suisse sera aussi redoutable, pouvant compter notamment sur le champion olympique de Londres Steve Guerdat et son étonnant Alamo.