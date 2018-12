Barcelone est choisie par la FEI depuis six ans pour accueillir la finale de la Coupe des nations.

Début octobre, la finale de la Coupe des nations Longines FEI marquait la sixième édition dans la capitale catalane. Dès 2013, l’événement a présenté un format révisé, permettant à 18 équipes nationales du monde entier de s’affronter, soulignant la volonté de la Fédération internationale « d’ouvrir le sport à une échelle mondiale : des pays qui, auparavant, ne pouvaient qu’observer depuis les bancs de touche en font désormais partie intégrante. Ces pays franchissent une étape importante en termes de compétitivité, et ils acquièrent une expérience, une visibilité et des opportunités comme jamais auparavant. »



C’est dans ce même esprit que l’instance dirigeante internationale du sport a envisagé la rotation de la finale entre différentes villes hôtes, comme cela a été le cas pour la finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles et des Jeux équestres mondiaux, respectivement à Paris et à Tryon, en Caroline du Nord, cette année.



Dans son cahier de candidature pour l’organisation des finales des Coupes des Nations 2017 et 2018, la FEI a décrit certains des critères retenus pour sélectionner la ville hôte de la compétition historique : réalisme du plan d’entreprise de la ville candidate, adéquation du lieu, montant des gains – cette année, le concours offrait un total d’un peu plus d’1,95 millions d’euros, en grande partie fournis par le sponsor principal, Longines.



Toutefois, Barcelone s’est clairement établie comme destination de choix pour l’événement, au point qu’elle est presque devenue une tradition, faisant oublier l’objectif initial de varier les villes hôtes. D’autant que la finale de la Coupe des nations, qui se déroule habituellement fin septembre ou début octobre, nécessite un site de plein air situé dans une région au climat doux et prévisible. Ajoutez à cela les charmes et l’atmosphère cosmopolite de la ville, et l’on comprend facilement pourquoi la FEI a décidé d’y revenir pendant six années consécutives. Et il ne serait pas surprenant que la capitale catalane soit à nouveau choisie pour 2019. En attendant, le Real club de polo a déjà réservé son week-end du 6 au 9 juin pour son CSIO 5*.